Kuum tool: karta on, et ümbrikupalk muutub populaarsemaks

Saates "Kuum tool" arutlesid selle üle, kas ettevõtjad suudavad kriisis nina vee peal hoida või mitte, Arto Aas (pildil) ja Kai Realo. Foto: Raul Mee

"Kuuma tooli" saates tuleb juttu pandeemia ja piirangute mõjust ettevõtlusele ning hüvitiste mõjust.

Saates tõdeti, et seekordne kriis on madalapalgaliste nägu, kes kõige enam kannatavad ja kelle toetamiseks peaksid hüvitised olema eelkõige mõeldud. Niisamuti on juba näha, et varimajanduse osakaal võib teenindussektoris järgnevatel kuudel kasvada.