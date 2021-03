Kiirendi annab valu viivale ideele 25 000 eurot

NULA inkubaatoris oodatakse ühiskondlikke probleeme lahendavaid ideid. Foto: Panthermedia/Scanpix

Eesti ainus ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator NULA alustab kuuendat hooaega ja ootab ideid Eesti elu parandamiseks. NULA inkubaator on ellu kutsutud, et aidata nutikalt lahendada ühiskondlikke probleeme, olgu need seotud perede toimetuleku, eakate üksilduse, koolis hakkamasaamise või hoopis toiduraiskamise või muu probleemiga.

Kolmel parimal algatusel on võimalik saada kuni 25 000 euro suurune stardikapital idee elluviimiseks. Milliseid ideid oodatakse, rääkis NULA inkubaatori juht Agnes Miidla.