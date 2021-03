Koroona pailapse õppetunnid Eestile ehk kuidas vältida pandeemiat

Taiwanil on varasemalt kogemusi pandeemiatega, seetõttu on ka praeguses kriisis riik oluliselt paremini hakkama saanud. Foto: AP/Scanpix

Viirusevastase tegevusega on viimasel aastal erakordselt edukalt silma paistnud Kagu-Aasia riik ja pandeemia vallandanud Hiina külje all asuv Taiwan, millel on Eestiga mitu sarnasust.

Kontekstiks: Taiwani riigi pindala on väiksem kui Eesti, rahvaarv on ligi 24 mijlonit ning koroonaviirusesse on nakatunud aastaga vähem kui 1000 inimest.