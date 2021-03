Restoranid ja hotellide esindaja: enne pankrot kui KredExi laen

Hotellid ja restoranid on piirangutest kõige enam kaotanud. Foto: Liis Treimann

Varud on otsakorral, see suvi on väga suures ohus, kuid osaliselt on hotellide ja restoranide sektori olukord parem kui pool aastat tagasi, rääkis reedeses hommikuprogrammis Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu uus tegevjuht Killu Maidla.

Näiteks arvestab Maidla sõnul uus valitsus rohkem turimisektori vajadustega.