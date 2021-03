Linnaarhitekt: arendajate äriplaanides valitseb ideede puudus

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja asetäitja arhitektuuri vallas Oliver Alver Äripäeva Kinnisvarakonverentsil 2021. Foto: Raul Mee

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja asetäitja arhitektuuri vallas Oliver Alver ja Tartu abilinnapea Reno Laidre tutvustasid veebruaris Äripäeva kinnisvarakonverentsil linnade arenguplaane. Alveri sõnul aga valitseb Tallinnas arendajatel ideede puudus – kõik uued majad on ühesugused.

Alver ütles, et tema jaoks oli teatud määral šokk, et kõik uued projektid kipuvad olema sarnased. Samas mõistab Alver arendajaid, karmi konkurentsi ja seda, et projektide pealt tuleb raha kokku hoida, ent tõstatab järgneva küsimuse: "Kas see on päris see Tallinn, mida me tahame?" Ta tõi näiteks Meeruse ja Bekkeri sadamate planeeringud, kuhu oli kavandatud mitu 6–8-korruselist suuresti rõdudeta hoonet. "Võimalikult öko-öko-öko, ühtemoodi kortermajad, kõik see linn lihtsalt massidega käib läbi selliseid ideid," lisas Alver.