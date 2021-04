Helmese kogemus: kaugtööd tuleb juhtida, et äri oleks edukas

Kodukontor. Foto: Meeli Küttim

IT-firma Helmes viis oma kollektiivis läbi eksperimendi, mille käigus uuriti poole aasta jooksul, kuidas kodu-, kontori- ning hübriidtöö ettevõtte toimimist mõjutab.

Selgus, et kaugtöö edukas juhtimine on ärikriitiline väljakutse. Kuidas seda teha, et töötaja oleks rahul ja äri õitseks, sellest rääkis intervjuus Helmes grupi äriarendusjuht Aino-Silvia Tali.