Pärnits Ülemiste tulevikuplaanidest: tundub hullumeelne, aga tehtav

Ülemiste kaubanduskeskuse nii-öelda saamata jäänud kasum oli eelmisel aastal 10 miljonit eurot, rääkis keskuse juht Guido Pärnits. Seda numbrit tuleb aga vaadata kriitilise pilguga: peamine kahju põhjus oli kinnisvara alla hindamine. Foto: Andras Kralla

Ülemiste keskus pole kaugeltki valmis ning nii on tulevikus plaanis juurde ehitada umbes 50 000 ruutmeetri suurune laiendus, mis sisaldab lisaks kaubandusele ka palju muud. See võib kõlada hullumeelselt, kuid see on teostatav, rääkis Ülemiste kaubanduskeskuse juht Guido Pärnits saates "Kuum tool".

Saates rääkisime lisaks Ülemiste kaubanduskeskuse tulevikuplaanidele ka sellest, miks läks pankrotti naaber T1. Pärnitsa sõnul on süüdi selles liigne arrogantsus.