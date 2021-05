Kullerteenus: ahvatlev turg, kuhu igaühel asja pole

DHL Express Eesti juht Kristina Laaneots. Foto: Äripäev

Kullerteenuste turg on kasvanud plahvatuslikult ning see ahvatleb paljusid. Uutel tulijatel sinna jalga ukse vahele saada ei ole aga sugugi lihtne, nendib DHL Express Eesti juht Kristina Laaneots saates "Ärikliendid roolis".

„Globaalses plaanis on see turg sedavõrd paigas, et sisuliselt kolm tegijat otsustavad kogu mängu. Kui keegi tahaks veel sinna sekkuda, oleksid investeeringud üüratud,“ nendib logistikavaldkonna globaalse liidri, Deutsche Post DHL tütarettevõtte, DHL Express Eesti juht Kristina Laaneots.

Mis puudutab kohapealseid teenusepakkujaid, siis siin on Laaneotsa sõnul olukord mõistagi teine ja kahtlemata on pärast e-kaubanduslikku kasvu mitmekordistunud turg paljudele uutele tulijatele suureks ahvatluseks.

„Kuid siingi ei näe ma erilist varianti ilma suurte investeeringuteta midagi ära teha. See on suuresti mahupõhine turg, kus paari kaubikuga pole lihtsalt võimalik olla hinnakonkurentsis. Samuti on Eesti tellija väga nõudlik teenuse kvaliteedi osas ning see omakorda eeldab väga professionaalseid kullereid-klienditeenindajaid, kes tahavad ka korralikku palka saada,“ nendib Laaneots.

Ta tõdeb, et ainsad, kellel üldse on mingit mõtet üritada, on need, kellel on taskus konkreetsed eellepingud konkreetsete partneritega, kes garanteerivad aastateks kindla töö ja teenistuse. Sealt edasi on ehk võimalik hakata oma ettevõtmist ka tasapisi laienema.

"Ärikliendid roolis" saatejuht on Äripäeva Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm, saadet toetab Neste Eesti.

Kuula saadet siit: