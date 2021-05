Äripäev eetris: 1600% tootlus teeb kadedaks

Krüptovaluutasid tabas sel nädalal tugev langus. Foto: Reuters/Scanpix

Saates “Äripäev eetris” arutlesid ajakirjanikud Anu Lill, Allan Rajavee, Priit Pokk ja Pille Ivask krüptomulli üle ja nentisid, et võrreldes eelnevate kukkumistega on kriisid üha valusamaks muutunud.

Kui kunagi imestasime selle üle, et bitcoin kukkus 1000 euro pealt 300le, siis praeguseks on krüptorahasid aina juurde tulnud ning investoreid tabanud karjamentaliteet. Kukkumine on sellevõrra valusam. Arutlesime ka, mis roll on krüptorallil ja -krahhil olnud Elon Muskil.