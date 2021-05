Investoritel on võim suurendada äri vastutustundlikkust

Mandatum Life'i suurkliendihaldur Aime Klooren. Foto: Erakogu

Vastutustundlike fondide põhimõtetest, nende tootlikkusest ja ühiskonna trendidest seoses investeerimisobjektide valimisega räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates finantsteenuseid ja elukindlustust pakkuva ettevõtte Mandatum Life suurkliendihaldur Aime Klooren.

Vastutustundliku investeerimise puhul peetakse tihtipeale silmas keskkonnasäästlikkust. Tegelikult kuulub sinna veel ka sotsiaalne ja juhtimise vastutus ehk see, millised on ettevõtte töötingimused, kas esineb korruptsiooni, kas kõik on seadustega kooskõlas jne.

Kui varem suhtuti seesugustesse ettevõtetesse investeerimist heategevuseks, siis nüüd on teisiti. On võimalik vastutustundlikke ettevõtteid toetada ja samaaegselt ise investorina kasumit teenida. Ka investoritel lasub vastutus anda oma investeerimisotsustega märku, et vastutustundlike printsiipide järgimine äris on oluline.

27. mail ilmub Äripäeva tellijatele erileht "Vastutustundlik ettevõtlus", kust saab teada, millised Eesti firmad pälvivad tänavu vastutustundliku ettevõtte kuldsed, hõbedased ja pronksised autasud. Need on firmad, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda ja keskkonda rohkemgi, kui seadus nõuab.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: