Äripäev eetris: toetused endale, võlad teistele

Viimsi Lavendel SPA-l vahetus kriisi tõttu operaatorfirma. Foto: Liis Treimann

Tuntud Lavendel SPA operaatorfirma läks pankrotti, kuid näib, et tegevus jätkub uues kestas. Kogu loo juures on tähelepanuväärne, et riigi saadetud abiraha liikus operaatorfirma emafirmasse ajal, mil ettevõttel olid juba võlad üleval. Selline olukord, kus üks sai toetust lihtsalt ilma järelkontrollita, aga teine pidi naba paigast tõmbama, kuid jäi abirahast ilma tehnilistel põhjustel, võib tekitada klassiviha, arutlesid Äripäeva ajakirjanikud saates "Äripäev eetris".

Saates kõnelesime ka teistel teemadel: näiteks, kas üle ootuste kõrge majanduskasv on lihtsalt numbrimaagia või sisuline märk sellest, et majandusmootor hakkab tuksuma üha kiiremas tempos. Argumente on mõlemal pool, kuid praegu paistab, et teises kvartalis tuleb kasvunumber veelgi suurem nõrgema võrdlusbaasi tõttu. Kui 5protsendine kasv tundub juba buumi algena, siis mis juhtub, kui teises kvartalis on kasv suurem kui 10%?