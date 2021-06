Toomsalu: LHV rohelaenud vähendavad lühiajaliselt aktsionäride kasumeid

LHV Groupi juht Madis Toomsalu. Foto: Raul Mee

LHV Groupi juhi Madis Toomsalu sõnul tuleb rohepööre paratamatult ja sellega hakkab kasvama rohelaenude osakaal. Ta selgitas, et pangad annavad rohelaene väiksema intressiga, mis toob kaasa lühiajaliselt tulude vähenemise, mille maksavad kinni aktsionärid.

Toomsalu rääkis Pärnu Finantskonverentsil antud interjuus, et tegu on siiski lühiajalise üleminekuperioodiga, sest pikaajaliselt lähevad kõik mitterohelised tooted kallimaks. Toomsalu selgitas, et kuna rohepöörde kiirust mõjutab nii poliitika, klientide käitumine kui ka muud asjaolud, ei ole võimalik täpselt öelda kui kiiresti see rohepöörde protsess edaspidi panku mõjutama hakkab.