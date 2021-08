Majandus kasvab, aga energiatarve väheneb

Saates "Särtsakas tulevik" kuuleb, kas ja millisel määral on majanduskasv tänapäeval seotud energiatarbimisega. Foto: Andras Kralla

Saates "Särtsakas tulevik" räägime Euroopa Komisjoni äsja avaldatud kliimaeesmärkidest, mida soovitakse 2030. aastaks saavutada, fookusega energiatarbimisel.

Saates uurime, mida eesmärgid sisaldavad, millal võiksid need Eesti õigusaktidesse jõuda ja kuidas Eesti elanikke ja ettevõtteid mõjutada.

Küsime eelkõige, kas energiatarbimisega seotud eesmärgid on teostatavad ning kas Eesti on seni olnud Euroopa rohepöörde esirinnas või kuulub tagumiste sekka. Peatume muu hulgas küsimusel kui suure hinnatõusu komisjoni ettepanekute rakendamine kaasa toob ning toome ka välja, kuidas on võimalikku hinnatõusu plaanis leevendada.

Saates käsitleme ka teemat, kas ja millisel määral on majanduskasv tänapäeval seotud energiatarbimisega ning kuidas digilahendused ja uued tehnoloogiad on aidanud majanduskasvu energiatarbimisest lahti siduda.

Saateosalisteks on Tartu Energiaagentuuri ekspert Kalle Virkus, keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkok ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eksperdid Tauno Hilimon ja Liisa Mällo.

Kuula saadet siit:

Saadet toetab Tartu Regiooni Energiaagentuur.