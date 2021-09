Jürgen Ligi: riigieelarve küsimust ei ole mõtet üle dramatiseerida

Reformierakonna poliitik Jürgen Ligi. Foto: Raul Mee

Riigikogus seadusena vastu võetud 2020. aasta riigieelarve kõik koondsummad – tulud, kulud, investeeringud, finantseerimistehingud – on valed, märkis riigikontroll augusti lõpus. Endise rahandusministri ja Reformierakonna poliitiku Jürgen Ligi sõnul ei maksa seda teemat üle dramatiseerida.

"Piinlikud on need arvutusvead muidugi," lausus ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis, lisades, et probleemi tuum on siiski selles, et IT-süsteemid on lõpuni välja arendamata.

