Naistele ei anta head tootlust andeks

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et naistest investoritele on lubatud vähem kui meestele. Paljud keskikka jõudnud mehed on kogunud suure hulga vara, mida säilitada, samal ajal kritiseerivad nad alustavaid investoreid riski võtmise eest, selgitas ta. Iseäranis kriitilised ollakse tema meelest naiste vastu.

