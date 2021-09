Logistikaplatvorm: õpiperiood on läbi saamas, aeg minna Euroopat vallutama

Millist lennuaktsiat osta? Minu portfellis olev lennufirma on sihikindlalt läbi kriisi vuhisenud

Pandeemiakriis lennunduses näitas selgelt kätte, millised firmad ja ärimudelid on elujõulised ja jätkusuutlikud ning millised mitte. Kes on, need tulevad kriisist välja kõigi tulede põledes ja lippude lehvides, valmis hõivama palju suuremat turuosa. Õnneks on Ryanair minu portfellis üks selline.

