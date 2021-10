Kuhu kaob tööstuses aeg ja raha? "Esimene reaktsioon on, et see pole võimalik"

Värskes Äripäeva raadio tööstuste digitaliseerimise saatesarjas "Fookuses tark tööstus" teeme sel korral juttu nelja Eesti idufirmaga, mis tööstusettevõtetel raha ja aega aitavad kokku hoida. Saatest selgub, kui palju jääb tööstusettevõtetel oma tegevusi ja seadmeid mitte jälgides saamata ning millist uskumatut raiskamist tootmisseadmete ja töökorralduse jälgimiseta saab.