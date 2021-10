Ehitajad: perfektses tormis saavad enim pihta peatöövõtjad

Tarneprobleemide ja materjalinappuse põhjustatud hinnatõus on toonud ehitussektorisse perfektse tormi, milles on turuosaliste sõnul saanud enim pihta peatöövõtjad. Ehitusfirmadega võrreldes on pehmem maandumine olnud kinnisvaraarendajatel, kel on riskide maandamiseks suuremad hoovad.