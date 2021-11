Enefit Greeni aktsia ostmist kaaluv investor võib teha sagedase vea

Äripäeva börsiajakirjanik Anu Lill võtab kokku olulise Enefit Greeni aktsia kohta. Foto: Raul Mee

Tahtmatus nii-öelda poole pealt paati hüpata jätab investori kallinemist jätkavatest osakutest ilma. Enefit Greeni aktsia 30protsendiline tõus esimese paari nädala jooksul pole pikas vaates veel midagi, märgib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill.

Lill tõdes Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et juba toimunud tõusu kinnijäämine ning sel põhjusel potentsiaalika aktsia ostmata jätmine on viga, mida paljud investorid võivad lihtsasti teha, nii algajad kui ka kogenud. Mõeldes sellele, et Enefiti osakutest on räägitud ka kui rahvaaktsiatest, väärib see tarkus rõhutamist.

