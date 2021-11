Telefonitootja ärgitab mõtlema nutiseadmete turvalisusele

Mobiilide kasutus ärides on tõusnud lausa 200 protsenti. Foto: Erakogu

Näost näkku kohtumiste vähenemise tõttu on nutiseadmeid hakatud enam kasutama ning sellega seoses tuleb jätkuvalt rõhuda seadmete kasutamise turvalisusele. Samsung Eesti äriteenuste valdkonna juht Gejor Ender tutvustab sisuturundussaates ettevõtetele mõeldud turvalahendusi ja toob välja eelistatuimad nutitooted.

Üheks maailmas enim sertifitseeritud turvalahenduseks on Samsung Knox, mis kuulub ka spetsiaalselt ettevõtetele mõeldud Enterprise Editioni toodete juurde. Nende toodete puhul, mis näevad välja samasugused nagu tavakasutajatele pakutavad tooted, on juurde lisatud funktsioonid ja tarkvaralised boonused, mis just ärikasutajale kasuks tulevad.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

