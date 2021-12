Moekunstnik Liisi Eesmaa: olen nagu tuletõrjuja – alati on kellelgi kostüümikriis

Moe- ja kostüümikunstnik Liisi Eesmaa telesaate "Maskis laulja" jaoks loodud lavakostüümiga. Foto: Laura Nestor

„Alati on kellelgi mingi kostüümikriis ja siis kutsutakse mind appi – selline päästeteenistus tuleb, toob värvid, kangad ja lahedad materjalid,“ rääkis moe- ja kostüümikunstnik Liisi Eesmaa saates „Läbilöök“.

Tavaliselt ei ole inimesed arvestanud piisava ajahulgaga, mille tõttu on Eesmaa sõnul tarvis lahendada viimase hetke kriise. Niisugune valmisolek kiirelt reageerida on mõjutanud ka unetunde ja seetõttu on Eesmaal olnud magamatusega probleeme.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099