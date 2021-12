Vesinikbussid said jala Tartu ühistranspordi ukse vahele

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals, Go Groupi juht Jüri Etverk ja Alexela juht Marti Hääl on vesinikbusside usku. Foto: Äripäev

Tartu ühistransport võib peagi saada vesinikbusside võrra rikkamaks, sest Eesti Energia, Alexela, GoBus ja Tartu linn kavandavad rohevesiniku pilootprojekti, mille tulemusel alustaksid esimesed vesinikbussid inimeste teenindamist aastal 2023.

Äripäeva raadio sisuturundussaates arutleme, miks on konkreetne projekt ja ka rohevesiniku tervikahela toimimise katsetamine Eesti oludes oluline, kes sellest võidavad, millised on rahvusvahelised kogemused ja millist rolli mängib innovatsiooni toetamisel avalik sektor.

Vesiniku kasutamise võimaluste uurimiseks ühistranspordis on loodud toetusmeede. "Selliseid avaliku raha süste uute asjade katsetamiseks on vaja, keegi peab selle testimise ära tegema. Muidu tehnoloogiad ei arene ja heaks ei saa," rääkis saates kalliks andmekogumiseks nimetatud projekti rahastamise kohta Go Groupi juht Jüri Etverk.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm usub, et konkreetse projekti elluviimine oleks tõuge sellele, et Eestist võiks saada vesinikuorg. Veel lisas ta, et roheteemade edu saab sündida ainult sellisel juhul, kui kõik sektorid teevad avatult koostööd.

Saates on külas Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals, Alexela juht Marti Hääl, Go Groupi juht Jüri Etverk ja Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

