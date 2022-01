Ekspert: suur pauk võib tulla jaeinvestorite kaotustest

Advokaadibüroo EllexRaidla vandeadvokaat Risto Vahimets rääkis hommikuprogrammis, et ülevõtmis- ja ühinemistehingute turg on aktiivne, ning tõi välja sellesse aastasse kanduvad trendid. Ta selgitas, et raskustes sektorites on ülevõtmislainet raske ennustada, sest väikefirmade ülevõtmine on valus protsess.

