Eesti suursaadik Kasahstanis: jõukuse lõhe lõi kaane pealt

Kasahstani elanikud gaasihindade vastu protestimas jaanuari alguses. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Eesti suursaadik Kasahstanis Toomas Tirs selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et majanduslik lõhe on riigis väga-väga suur. Inflatsioon ning energia hinna reguleerimise lõpetamine olid niisiis meeleavalduste sütikuks.

"Kui väga kaua mingeid hindu kinni hoida või valdkondi reguleerida, siis sellel on tagajärjed. Need võivad meile meeldida või mitte, aga need tagajärjed tulevad," selgitas ta.

