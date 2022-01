70 000 eurot otsib põnevat esinejat

Nordic Business Forum. Foto: Erakogu

Põhjamaade suurim ärifoorum otsib ettevõtluse teemal superesinejat, rääkis Nordic Business Forumi asejuht Priit Liiv Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Esinejale on ette nähtud tasu 70 000 eurot. Liiv räägib, mida on tarvis teha, et konkursist osa võtta, millised põnevad esinejad on kinnitatud ja mis teemadel on aastate jooksul veel ettekandeid tehtud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099