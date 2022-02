Kirume aga moodsaid autosid? Mehaanik näeb asja teisiti

Auto Kirurgia Kliiniku peremees Eduard Jakimov tutvustamas Facebooki videos Volkswageni kahekütuselise mootori hingeelu. Foto: Kuvatõmmis videost

Virin, et tänapäevased autod on ülearu keerukad ega pea vastu, on mitmeski mõttes ülekohtune ja silmakirjalik, leiab tuntud mehaanik Eduard Jakimov.

Inimesed kipuvad nostalgitsema, et 1980ndate lõpu ja 1990ndate alguse autod – vaat need olid töökindlad, nendib Jakimov “Autojuttude” seekordses saates. Ning lisab, et kui omanik on saanud oma hariliku neljarattalise parandamise eest paari tuhande eurose arve, siis see arusaadavalt teebki meele kibedaks. Mis jääb aga tol hetkel tähelepanuta, on see, kui palju mugavamalt, säästlikumalt ja turvalisemalt toosama moodne sõiduvahend enne remonti minemist kõik need tuhanded kilomeetrid läbis.

Tuntust on Pärnus Auto Kirurgia Kliiniku nimelist töökoda pidav Jakimov kogunud Facebooki videotega, milles ta autodes peituvat insenerikunsti tutvustab ning erinevaid probleeme lahkab.

Lisaks muule selgitab mehaanik saates, kuidas paljudel autoomanikel ja töökodadelgi on auto hooldamisest poolik arusaam ning kuidas mõnikord saab auto peremees isegi tootjast targemini talitada.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe. Kuula seda siit: