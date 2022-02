Madis Müller: vahest peaks rahatrüki varem lõpetama

Eesti Keskpanga juht Madis Müller. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti Panga president Madis Müller rääkis sel nädalal saates „Kuum tool“, et euroala hinnatõus on osutunud oodatust kiiremaks, mistõttu on tema arvates põhjendatud küsida, et kas seniseid rahapoliitilisi plaane peaks korrigeerima.

„Näiteks varem kui selle aasta lõpus kõik võlakirjaostud ehk rahatrüki kokku tõmbama. Seejärel on loogiline rääkida juba ka intressimäärade tõstmisest,“ ütles Müller. Lisaks sellele rääkis ta Ukraina võimaliku konflikti mõjudest ja Eesti finantssektorit puudutavatest ohtudest.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099