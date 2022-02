Paberikriis ähvardab ka Eestis tehaseid seisata

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu juht Katre Savi ning IGEPA Libra Vitalis AS tegevdirektor Aivar Liit. Foto: Janeli Janson

11. veebruaril kirjutas Äripäev, et Soome suurettevõtte UPM, mis toodab etikettide jaoks hädavajalikku aluspaberit, ei ole streikivate töötajatega kokkuleppele saanud ning see ähvardab tekitada kaose kõigi tootmisettevõtete jaoks.

"Tööstusuudised eetris" saates küsime, milline on UPM-i streigi praegune seis ja mida see Eesti tööstusele kaasa võib tuua. Heidame pilgu ka eelnevatesse aastatesse ning vaatame üle, kuidas on tarneahelate kriis trükitööstuses arenenud.

Saates on külas Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu juht Katre Savi, paberi ja kartongi hulgimüügiga tegeleva IGEPA Libra Vitalis AS tegevdirektor Aivar Liit ning kleebisetikette tootva Data Print OÜ juht Triin Anette Kaasik.

Saadet juhib Harro Puusild.

Kuula saadet siit: