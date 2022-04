Uudis robootikahuvilistele – sügisest alustab Cleveroni Akadeemia teine kursus

Mainori tarkvaraarenduse ja veebitehnoloogia erialajuht Inna Švartsman selgitas, et kuigi Cleveron on õppekava kaaslooja, ei ole üliõpilastel pärast õpingute lõppu kohustust jääda Cleveroni tööle. Foto: Erakogu

Kolm aastat tagasi alustas Cleveroni Akadeemias õppimist esimene kursus. Sügisest saab võimaluse robootikatarkvara arenduse erialal õpinguid alustada juba uus üliõpilaspunt. Kuna tegemist on kiiresti muutuva valdkonnaga, ootab uuel kursusel alustavaid tudengeid ees täiendatud õppekava ja uute probleemide lahendamine, rääkis saates ettevõtluskõrgkooli Mainor tarkvaraarenduse ja veebitehnoloogia erialajuht Inna Švartsman.

"Kohe esimesest õppepäevast toimub üliõpilastel praktika ning praktika juhendajad on pakiautomaate ja -roboteid arendava Cleveroni töötajad. Igal semestril saavad üliõpilased uue ülesande, mida grupis lahendada. Need sõltuvad vajadustest ja sellest, mis on parasjagu aktuaalne. Seetõttu on ka iga järgnev lend ja selle õpe eelmisest erinev, sest ka probleemid ja lahendused muutuvad," rääkis Inna õppekorraldusest.

Saates räägime robootikaga seotud õppimisvõimalustest Eestis, Viljandis toimuva Cleveroni Akadeemia õppe ülesehitusest ning sellest, keda oodatakse sügisest õppima teisele kursusele. Avaldust saab esitada juba praegu ning tasuta õppele võetakse vastu 20 õppijat.

Saates on külas Mainori tarkvaraarenduse ja veebitehnoloogia erialajuht Inna Švartsman, saadet juhib Mai Kroonmäe.

