Wise'i endine personalijuht jagab kogemust, kuidas peaaegu läbi põles

Salvi personalijuht Kairi Pauskar veebruaris toimunud personalitöö aastakonverentsil. Foto: Raul Mee

Salvi personalijuht Kairi Pauskar rääkis, kuidas ületöötamisest TransferWise’is tekkisid uneprobleemid ning ta mõistis, et samamoodi ei saa enam jätkata, selgus saatest “Lavajutud”.

“Õnneks Taavet oli sel ajal minu juht. Ühel hetkel kirjutasin talle, et peame midagi muutma, muidu ma lähen katki,” rääkis ta. Niisugune olukord õpetas teda prioritiseerima. „Alati on rohkem tööd, kui teha on võimalik,“ lisas ta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev