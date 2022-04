Eleporti regioonijuht: paljud soovivad elektriautot, aga ei saa seda endale lubada

Eleporti Baltikumi müügijuhi sõnul kasvab elektriautode arv Eestis kiiresti ning jõuab 2030. aastaks 100 000 autoni. Foto: Liis Treimann

Kuna elektriautod on kallid ning neid teenindav taristu pole veel piisavalt arenenud, ei saa paljud elektriautode soovijad neid endale veel lubada, märgib elektriautode laadimispunktidele keskenduvas "Kõik ärikinnisvarast" saates Eleporti Baltikumi regioonijuht Martin Raadik.

Raadik kinnitab, et kui hakatakse ärihoonete juurde parkimiskohti rajama, tasub tulevaste laadimispunktide tarvis kaablikõrid ära paigaldada, kuna nende paigaldamine ei maksa pea midagi ning nii jääb tulevikus avatuks võimalus laadimiskohtade arvu jooksvalt suurendada.

Saates räägime, millal tasub rajada tavalaadimispunkt ning millal kiirlaadimispunkt, mis neid eristab ning kui palju erinevad lahendused vooluvõimsust vajavad. Samuti anname nõu, millal on arukas valida üks, millal teine. Eleport rajab kiirlaadimispunkte kinnisvaraomanikele tasuta – küsime, mis tingimustel ja kas kõigile?

Samuti tuleb jutuks, kas börsihinnaga hind laadimispunktides lõppkliendile on välistatud ning kas ja millal on elektriautodega sõitjatel võimalik laadimise eest maksta tavalise pangakaardiga. Lisaks esitab Raadik oma prognoosi, kui suur on elektriautode hulk Eestis viie ja kümne aasta pärast ning kui palju on autode tarvis vaja avalikke laadimispunkte.

Kuula Kõik ärikinnisvarast saadet siit: