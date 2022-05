Rüütsalu poole suuremast dividendist: meil on rahaline seis hea

Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu. Foto: Andras Kralla

Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu rääkis intervjuus, et ettevõtte rahaline seis on hea ja poole suurema suurema dividendi maksmine ei ole probleem. Millised on ettevõtte plaanid arengul ja riskide maandamisel, seda saab kuulata intervjuust.

Hommikuprogrammi tegid Martin Johannes Teder ja Rivo Sarapik.

