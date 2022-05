Rüütsalu poole suuremast dividendist: meil raha on

Euroopa Keskpanga asepresident: intressitõus juulis on vähetõenäoline

Euroopa Keskpanga asepresident Luis de Guindos ütles, et intressimäärade tõstmine juulis on võimalik, kuid on vähetõenäoline.

