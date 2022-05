Eesti parimale reklaamiagentuurile jäi pärast sõja algust alles vaid üks klient

Ärev signaal on kõlanud: ehitaja kardab tellimuste kadumist

Ehitajatel on tekkinud mure, et transpordiameti 50 taristuhanke tühistamine võib anda ka teistele riigifirmadele signaali, et selline käitumine on mõistlik. "Aga see on väga vale samm, kui riik lükkab kriisi ajal enda planeeritud tööd edasi, sest raskel ajal on riigi roll just tööd anda ja rohkem tellida," ütles ASi Ehitustrust juht Kaido Somelar.

