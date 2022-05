Kõrgkoolid ilmselt tegevuse kokkutõmbamisest ei pääse

Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel ei usu, et Eesti kõrgkoolidel õnnestub tänavu vastuvõttude ja õppekavade kärpimist vältida, sest otsused tuleb langetada juba lähiajal, kuid riik ei võtnud äsjast lisaeelarvet koostades koolidele raha juurde leidmist isegi arutusele.

Kaskel kirjutas Äripäevas ilmunud arvamusloos , et tõenäoliselt on sügiseks kõrghariduse pikka aega alarahastatuse tulemused käes ning koolid peavad tegevusi koomale tõmbama. Lisaks vastu võetavate tudengite arvu vähendamisele on löögi all näiteks arendustegevus.