SEB eelistab rahastamisel rohelisemaid projekte

SEB jätkusuutliku panganduse juht Evelin Allas (vasakul) ja SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juht Tatjana Vakulenko usuvad, et raha, mis on pankade käes, tuleks paigutada keskkonnasõbralikkust silmas pidades. Foto: Äripäev

Mida saab pank ära teha oma tootevaliku loomisel ja finantseerimisotsuste tegemisel, et jätkusuutlikkust eri sektorites hoogustada, selgub Äripäeva raadio saates, mis keskendub jätkusuutlikule pangandusele.

Jätkusuutlikkus tähendab SEB jaoks sisuliselt riskihindamist, otsuseid ei tehta kergekäeliselt, sest tagajärjed võivad olla ulatuslikud. Niisiis hoiab pank jätkusuutliku majandamise tagamisel ka järelevalve rolli. SEB peab oluliseks olla hea nõuandja ja aidata oma partneritel saastavalt majandamiselt liikuda rohelisema poole.

Äriklientidega kohtumisel fikseeritakse ära kogu ettevõtte olukord kolmest ESG (environmental, social ja corporate governance) punktist lähtuvalt. Ehk siis vaadatakse üle keskkonnamõju, sotsiaalne mõju ning juhtimine ja eetilisus. Seejärel kaardistatakse võimaliku muutumise teekond.

"Klassikalise finantsanalüüsi kõrval on olulisel kohal ühe riskimõõdikuna keskkonnamõju. Keskkonnariskid on üks osa meie riskide hindamise protsessist juba täna ja tulevikus mõjutab see ka ettevõtete laenusaamise võimet. ESG-temaatikaga seonduv saab kindlasti olema meie tulevik," kommenteeris saates SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juht Tatjana Vakulenko.

Saates tulevad jutuks ka ettevõtjate seas läbi viidud uuringu tulemused, millest selgub, mis motiveerib täna jätkusuutlikkusse raha paigutama. Räägime ka SEB ambitsioonidest, mis muu hulgas hõlmab kõikide pangakaartide puhul taaskasutatud materjalile liikumist.

Saates on külas SEB jätkusuutliku panganduse juht Evelin Allas ja SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juht Tatjana Vakulenko. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: