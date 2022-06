Reklaamimees paljastab, kuidas ja miks sündis Jüri Ratase tujurikkuja

Olerexi reklaam Keskerakonna peakontori hoonel Foto: Liis Treimann

Loovagentuuri Not Perfect juht Rivo Räim rääkis, et Olerexi “Söögid autosse” reklaam on suurt tähelepanu saanud tänu sellele, et inimeste arvates võis Jüri Ratase joogiskandaal kunagi lahendamata jääda ja nüüd tehakse Ratasele justkui ninanips tagasi.

Räim rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas loovagentuuris Olerexi reklaami ideeni jõuti ja millist tagasisidet on angentuur saanud. Samut rääkis ta, millised hirmud ettevõtjatel tihti selliste üle võlli reklaamidega tekivad ja miks Jüri Ratase reklaami jäi inimeste taluvuse piiridesse. Samuti arutles Räim, milliseks võib kujuneda järgmine valimiskampaania periood reklaaminduses.

