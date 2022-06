Citycon: Soomes jõuab krundile planeeringu teha aastaga

Rocca al Mare kaubanduskeskuse ümbruses asuva krundi detailplaneering võtab aega. Foto: Andres Haabu

Põhjamaade arendaja Citycon tajub Skandinaavia turu ühe suure eelisena planeeringute kiiret menetlemist. Näiteks Soomes Espoos on ettevõttel õnnestunud teha ühele krundile kolme aasta jooksul kolm planeeringut.

Eestis taoline asi kuidagi võimalik ei ole, nendib Citycon Eesti arendusjuht Kristo Sepp saates „Kinnisvaratund“. Sepp selgitab saates, kuidas Põhjamaad on nii kaugele jõudnud.

Saates räägime laiemalt, mis toimub Baltikumi ja Põhjamaade ärikinnisvaras, ning võrdleme olukorda Eestiga. Lisaks Kristo Sepale on saatekülaliseks Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu ning külalised tutvustavad, millised on ettevõtete strateegiad ärikinnisvara arendamisel erinevates riikides, ning võrdlevad turge omavahel.

Saates selgub, miks võtavad arendus- ja ehitusprotsesside menetlused Baltimaades kauem aega kui Skandinaavias, miks on tootlused siin omakorda suuremad ning kuivõrd palju kallim on Skandinaavias turule sisenemine. Sektorite lõikes räägime saates nii kaubandusest, üürimajadest kui ka lao- ja tootmispindadest. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuula saadet siit: