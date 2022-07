Swedbanki eksperdid: sügiseks tasub lisasissetulek otsida ja raha koguda

Swedbanki eksperdid soovitavad sügiseseks hinnatõusuks valmistuma hakata. Foto: Liis Treimann

Juba praegu tasub hakata eelseisvaks sügiseks rahapuhvrit koguma, soovitas Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.

“Ma arvan, et on väga hea hetk vaadata, et kuhu raha kaob ja leida võib-olla võimalusi, kust saada lisasissetulekut, et saaks hakkama talvel,” rääkis Jääger.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev