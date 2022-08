RMK nõukogu esimees: metsadebatt ei saa Marrani ajal otsa

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu valis asutuse uueks juhiks välisluureameti juhi Mikk Marrani, kellega asutakse läbirääkimistesse. Foto: Andras Kralla

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu esimehe Randel Läntsi juttu mööda oodatakse ülitõenäoliselt RMK uueks juhiks saavalt välisluureameti peadirektorilt Mikk Marranilt, et tema kureerimisel tekib huvigruppide vahel rohkem mõistmist ning ühistes eesmärkides ja kriteeriumites suudetakse kokku leppida.

“Keegi ei sea eesmärki, et viie aasta pärast on metsadebatt Mikk Marrani vapral juhtimisel lõpetatud ning kõik on õnnelikud ja rohkem seda debatti kunagi ei teki,” ütles Länts Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev