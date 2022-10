Sõõrumaa firmas peab iga töötaja palgatõusu ise välja nõudma

Margus Nõlvak kinnisvarakonverentsil Foto: Raul Mee

Forus Grupi tegevjuht Margus Nõlvak ütles saates „Kinnisvaratund“, et üldist palgatõusu neil ettevõttes pole ning iga palgatõus sünnib eraldi läbirääkimiste kaudu.

Rääkides turvatöötajatest, on palgatõus Nõlvaku sõnul siiski seotud väga palju ka riikliku alampalga kasvuga. "Ma väga loodan, et me jõuame ühiskonnana sinna, et me turvateenused ja puhastusteenuseid ei peeta madala väärtusega töödeks ning neid hinnastatakse vastavalt sellele, kuidas me hindame oma turvatunnet tegelikult, ehk siis kõrgelt," ütles Nõlvak. Nõlvak tunnistas, et turva- ja puhastusteenuse sektorisse on töötajaid keeruline leida ning see läheb kogu aeg raskemaks.

