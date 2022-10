Eesti suursaadik: eelmine Briti peaminister oli Eesti jaoks parem

Nord Solar: kõrge energia hind loob soodsa aja päikesepaneelidesse investeerimiseks

Keskmine börsihind on olnud umbes 300 euro juures megavatt-tunni kohta. Kes liita-lahutada oskab, näeb, et see tasub väga kiirelt ära, rääkisid päikesepaneelide pakkuja Nord Solar spetsialistid Äripäeva raadios.

