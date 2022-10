“Brüsseli nõudmistel” Ungarile ja Poolale on majanduslik põhjus

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. Foto: Euroopa Komisjon

Ühises klubis peavad kehtima ühtsed reeglid, vastasel korral kaotab klubi oma peamise mõtte, milleks Euroopa Liidu puhul on ühisturg, rääkis saatesarja „Fookuses: Euroopa majandus“ uue hooaja avasaates Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela.

“Meie suurim väärtus on meie ühisturg; teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumine, kõik liikmesriigid peavad neid austama,” märkis Loonela. Ta rõhutas, et vale on pidada kohustust järgida õigusriigi põhimõtteid ainult väärtuste teemaks – tegelikult on küsimus majanduses. Oluline on, et kohtusüsteem tagaks ettevõtjale kaitse igas riigis, et ettevõtteid koheldakse võrdselt, mis tagab õiglase konkurentsi, sellest tulenevad ka nõudmised Ungari ja Poola suhtes.

