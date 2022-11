Endine suursaadik: Iraani selgroog murdub, kui streik jõuab energiatööstusesse

Protestid Iraani naiste toetuseks toimuvad ka Türgis ja mujal maailmas. Foto: Pacific Pres/SIPA/Scanpix

Praegu protestivad Iraani tänavatel võimude vastu pearätita naised, mis on tugev sümbol, kuid sealse valitsuse jaoks oleks kõige ohtlikum, kui energiasektori töötajad tuleksid tänavatele, rääkis Eesti endine suursaadik Iraanis Marin Mõttus.

Energiasektor on Mõttuse sõnul Iraani selgroog, kus töötavad spetsialistid, kes saavad elada Iraanis enam-vähem normaalset elu. “Oluline on, kui nende seas muutub rahutus massiliseks, sest nemad on otsustav grupp ja neil tõesti on, mida kaotada. Praegu ma ei tea, kas see on sinna jõudnud, ma lihtsalt ei saa seda hinnata,” rääkis Mõttus.

