Ajakirjanik: mis kasu on rohe-teadlikkusest, kui tegutseda ei saa?

Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 programmi tutvustus Tallinna esitluskeskuses. Rohelise pealinna juht Krista Kampus (paremal), linnapea Mihhail Kõlvart ning rohepöörde kompetentsikeskuse juht Liis Vahter. Foto: Andras Kralla

Rohepealinna projektile on eraldatud 10 miljonit eurot ja suur osa sellest läheb turundusele ja teadlikkuse tõstmisele. Samas on teadlikkus mõnest asjast olemas, näiteks biojäätmetest, aga kui korterelamus neid lõpuks kuskile panna pole, siis mis kasu sellest teadmisest on, rääkis hommikuprogrammis ajakirjanik Laura Saks.

Ajakirjaniku nägemus on, et kommunikatsiooni asemel võiks asju ära teha ja seejärel teadlikkust tõsta. Ent sellele, mida linlased hakkavad päriselt nägema, näiteks projekt Rohejälg, on rohepealinna eelarvest eraldatud kolm miljonit eurot.

