Tõlkija Ukrainast: kuniks ukrainlased olukorra üle nalja teevad, püsib ühiskond terve

Tänahommikuse Venemaa droonirünnaku tagajärjed Ukrainas. Foto: AFP/Scanpix

Kui juba tehakse nalja selle üle, mis riigis toimub, siis on kõik korras, rääkis hommikuprogrammis Eestis tõlkijana töötav ukrainlanna Katja Novak. Naljatlemist märkab nii liikluses, spordiasutustes kui jõuluootuses ning see on märk tervest ühiskonnast, leiab ta.

Kolm aastat tagasi Eestisse elama asunud Novak, kes hoiab jätkuvalt sidet kodukohaga, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et näiteks pandi Kiievi keskraudteejaamas püsti kuusepuu. “See jõulupuu on ühendatud rattatrenažööriga ja kui inimesed sellega sõidavad, hakkab kuusk särama.”

