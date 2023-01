Investor Marat Kasparov: lühikeste pükste ja plätude võidukäik börsil on möödas

Investor Marat Kasparov tunnistas hommikuprogrammis, et jagab oma teadmisi teistega hea meelega. "Aga ma jagan teadmisi tasuta," imestas Kasparov, miks peaks õpetamine ja kogemuste jagamine teenimise koht olema. Foto: Tanel Meos

Investor Marat Kasparov avaldas Äripäeva hommikuprogrammis, et IT-ettevõtete tõusul on lõpp lähedal, nii et nendega börsidel rallimist ilmselt oodata enam ei saa.

Kasparovi hinnangul on majanduses tagasi nii-öelda üheksakümnendad, kus tööstusettevõtete marginaalid on kõrged. Seejuures tasubki loota nüüd IT-meeste asemel pigem vana kooli kindlatele ettevõtetele.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev