Nordeconi juht: meil on Ukrainas ettevõte olemas, kui seal kasvuks läheb

Nordeconi juht Gerd Müller. Foto: Raul Mee

Soov Ukraina ülesehitamisse panustada ei tule ainult missioonitundest, vaid seal on ka reaalne kasvupotentsiaal, rääkis Äripäeva raadios Nordeconi juht Gerd Müller.

„Meie suur eelis täna Ukrainas on see, et meil on üle 20aastase ajalooga ettevõte, mis on jätkuvalt toimiv. Ettevõtted tulevad ja lähevad seal riigis,“ rääkis Müller Ukraina ülesehitamisest.