Investori viimane tehing: maksin kodulaenu intressi tagasi

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel maksis oma viimase tehinguna hoopiski kodulaenu intressi tagasi. Foto: Andras Kralla

Maksin oma kodulaenu intressi tagasi, et vähendada igakuist intressimakset, vastas LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel küsimusele, millise tehingu ta investorina viimati tegi.

"Ütleme, et kehvema dividenditootlusega aktsia tootluse annab juba ka selline lüke täiesti ära," sõnas Pikkel ja lisas, et põhjus peitub ikka euriboris, mis on juba 3,8 protsenti.