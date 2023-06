Ott Kiivikas: olen investorina nagu harrastussportlane

"Õnneks oli mul krüptosse panustamisel nii palju mõistust, et panin sinna sellise raha, mille puhul, kui mul seda homme enam ei ole, siis minu elus mitte midagi ei juhtu," rääkis tippkulturist ja investor Ott Kiivikas oma krüptosse investeerimise kogemusest. Foto: Simo Sepp

Ott Kiivikas on treeninud oma investeerimismusklit juba 3,5 aastat, kuid praegu kirjeldab ta oma investeerimistegevust pigem kui harrastussportlase trennis käimist.

Kiivikase sõnul käivad tema investeerimised lainetena. "Kui vahepeal on rohkem aega, siis käin natuke intensiivsemalt, ja vahepeal ütled endale, et nüüd on chill ja ilm on ilusam, nüüd ma nii palju ei jõua," kirjeldas Kiivikas "Investor Toomase tunnis" harrastussportlase mentaliteeti.